Marmaray hattında iki yolcu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Vagon içinde yaşanan gerginlik sırasında diğer yolcular ve güvenlik görevlileri araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Ancak taraflardan birinin arkadaşının güvenlik görevlisine de yumruk atması üzerine olay kontrolden çıktı. Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlileri, kendilerine saldıran kişiyi ve arkadaşını etkisiz hale getirdi.

'BANA NİYE VURUYORSUN?'

Bir temizlik görevlisi ise yere yatırılan saldırgana, "Ben sana ne yaptım, bana niye vuruyorsun? Ben orada temizlik yapıyorum" dedikten sonra tokat attı. O anlar çevredeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.