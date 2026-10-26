Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı. Gerilim sırasında Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaraylı Roland Sallai burun buruna geldi. İki takımın futbolcuları ve görevliler, oyuncuları ayırmaya çalıştı. Gerilimin artması üzerine polisler sahaya girdi. Saha içindeki olaylar büyürken Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı da kavga etti. Olayların ardından hakem Atilla Karaoğlan, Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a kırmızı kart verdi. Karaoğlan, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai'yi ise sarı kartla cezalandırdı.

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