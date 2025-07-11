İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki grup, nedeni bilinmeyen bir durumdan ötürü kavgaya tutuştu.



Birbirine sopalarla ve yumruklarla saldıran grubu ayırmak için çevredekiler seferber olurken, olayın yaşandığı zincir marketin çalışanları da kavgayı durdurmak için marketin önüne çıktı.

GENÇ KIZ YUMRUK YEDİ, BAYILDI



Zincir markette çalışan genç kız, kavga edenleri ayırmak için karmaşanın ortasında kalırken, kavga eden grupların art arda attığı yumruk ve sopalarla hedef haline geldi. Başına beklemediği bir anda yumruk yiyen genç kız yere düşerek bayılırken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.





