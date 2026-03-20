Kayseri’de görev başında şehit edilen polis memuru Murat Akpınar davasında yargı sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. Yerel mahkemenin sanık Adnan Tosun hakkında verdiği müebbet hapis cezası, istinaf incelemesinden de geçerek onandı.

Olay, 13 Ağustos 2023’te Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında meydana geldi. Devriye görevi sırasında ihbara müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştığı esnada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu polis memuru Murat Akpınar ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akpınar, 34 gün süren yaşam mücadelesinin ardından şehit oldu.

Soruşturma kapsamında yakalanan Adnan Tosun’un silahı ateşleyen kişi olduğu belirlenirken, olayla bağlantılı diğer şüpheliler hakkında da çeşitli suçlardan dava açıldı.

İlk yargılamada sanığa verilen ceza istinaf tarafından yetersiz bulunmuş, dosya yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderilmişti. Yeniden yapılan yargılamada mahkeme, Adnan Tosun’u “olası kastla kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, diğer suçlardan da ek hapis cezaları verdi.

Kararın yeniden istinafa taşınmasının ardından Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, dosyada usul ve esas yönünden herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti. Delillerin yeterli ve değerlendirmelerin yerinde olduğu belirtilerek yapılan itirazlar oy birliğiyle reddedildi.

Böylece sanık hakkında verilen müebbet hapis cezası istinaf aşamasında da onanmış oldu. Kararın Yargıtay temyiz yolu ise açık bırakıldı.