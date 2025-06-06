Türkiye'de yapay zekâ destekli trafik denetimleri yeni bir boyuta taşındı. Yollara yerleştirilen radar sistemi Trafidar, 31 Mayıs’tan bu yana D-100 karayolunun belirli noktalarında aktif hale getirildi. Henüz birkaç günlük sürede yüz binlerce liralık ceza kesti , vatandaş ise bu uygulamaya tepkili: “Teknoloji değil, denetimle boğuluyoruz!”

BİRKAÇ GÜNDE YÜZ BİNLERCE LİRA

Emniyet güçlerinin açıkladığı verilere göre sadece 5 günde Trafidar, hız sınırını aşan 224 araca toplam 526 bin 645 TL ceza kesti. Bayram öncesinde denetimlerin arttığı bu süreçte pek çok sürücü, daha önce fark edilmeden geçtiği noktalardan ani cezalarla karşılaştı.

Özellikle emekliler, bayram ikramiyesinin henüz ceplerine girdiği anda cezalara kesildiğini belirterek “Devlet bir eliyle veriyor, diğer eliyle alıyor” diyerek uygulamaya tepkilerini dile getirdi.

SİSTEMDEN KAÇMA PAYI AÇIKLANDI

Trafidar sistemi, Türkiye merkezli teknoloji şirketi Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı SSTEK’in iştiraki olan Radarsan, tarafından geliştirildi. Radar verileri ve yüksek çözünürlüklü kamera görüntülerini Native-AI teknolojisiyle birleştiren sistem, şirketin tanıtımına göre araç plakalarını otomatik olarak tanıyor, karanlıkta, yağmurda ve karda bile %0,5 hata payıyla 160 mil/saat hıza kadar ölçüm yapabiliyor.

"DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN BİR CİHAZ" DİYEREK TANITTILAR

Sistem, operatörlere gerçek zamanlı görsel veri sunan bir tablet üzerinden yönetiliyor. Geleneksel radar sistemlerinden farklı olan bu teknoloji, Türkiye'de ilk defa modüler bir yapıyla kullanılmaya başlandı. Üretici firmanın açıklamasına göre Trafidar, "dünyada benzeri olmayan" bir yapay zekâ çözümü. Trafidar gibi yapay zekâ temelli çözümlerinin Türkiye'de yaygınlaştırması planlanıyor.

"KAZASIZ GEÇTİK, CEZASIZ GEÇEMEDİK"

Ancak bu teknolojik gelişmeler, sahada farklı yankı buluyor. Vatandaşlar, özellikle ekonomik olarak zorlandıkları bir dönemde kesilen cezaları "sindirme politikası" olarak değerlendiriyor. Sosyal medyada dolaşan yorumlar arasında en dikkat çekeni ise şu:

"Kazasız sürüş yaptık ama cezasız geçemedik."