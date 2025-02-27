Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga eden 2 kişiyi ayırmaya çalışan Kadir E. (22), kolundan bıçaklandı.
Alınan bilgiye göre Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede tartışan 2 kişi, kavga etmeye başladı.
Olayı gören Kadir E. de tarafları ayırmak isterken sağ kolundan bıçakla yaralandı.
Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Kolunda derin kesiler oluşan genç, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.