Tokat’ın Erbaa ilçesinde gece saatlerinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 64 yaşındaki Hami Benli, yaşadığı heyecan ve gerilime bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Acı olay, saat 02.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Koçak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde Taha Furkan B. ile nişanlısı Elif A., henüz belirlenemeyen bir nedenle Y.A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından Taha Furkan B., kendi otomobiliyle Y.A.’nın kullandığı aracı takip etmeye başladı. Takip sırasında araç içerisinde nişanlısı Elif A. ile de tartışmaya başlayan şüpheli, genç kadını darbetti.

Koçak Mahallesi mevkiine gelindiğinde Taha Furkan B., takip ettiği Y.A.’nın otomobiline arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından araçtan inen Elif A. çevredeki vatandaşlardan yardım isterken, Taha Furkan B. bu kez Y.A.’yı darbetmeye başladı.

Sokaktaki arbedeyi görerek müdahale eden mahalle sakinleri tarafları ayırmaya çalıştı. Kavgayı sonlandırmak için araya giren 64 yaşındaki Hami Benli, müdahale sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Benli, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Y.A.’nın şikayeti üzerine şüpheli Taha Furkan B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.