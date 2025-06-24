Olay, Selahaddin Eyyubi Mahallesi, Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Kavgada 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Çıkan olayda çevrede park halinde bulunan bazı araçlar da zarar gördü. Polis, kavganın ardından bölgede güvenlik önlemi aldı.