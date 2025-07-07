Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava tahminlerini detaylıca aktardı.
Yurt genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği yağışlı alanların sadece kuzeydoğu kesimlerinde olacağını söyledi.
40 DERECE OLACAK
Tekin, yurdun iç, batı ve güney kesimlerde hava sıcaklığının yer yer 40 derecenin üzerine çıkacağını vurgulayarak, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklentisinin söz konusu olmadığını aktaran Tekin, 3 büyükşehirde havanın az bulutlu ve açık olacağını bildirdi.
Başkentte 3 gün boyunca hava sıcaklığının 34 ila 36 derece olacağını ifade eden Tekin, "Ankara'da sıcaklık perşembe ve cuma günleri 37-38 dereceleri görecek. Sıcaklık, İstanbul'da 33-35, İzmir'de 36-38 zamanla ise 40 derece olacak." dedi.
EN SICAK GÜN ÇARŞAMBA
Tekin, orman yangınlarına karşı da uyarıda bulunarak, rüzgarın sert estiği, sıcaklıkların yüksek seyrettiği, düşük nemli yerlerin yangın riski taşıdığını, bu nedenle daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Öte yandan çarşamba haftanın en sıcak günü olacak.