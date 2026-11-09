Hamburger kavşak olarak adlandırılan yeni sistemde, sürücüler belirli yönlerde kavşağın çevresini dolaşmak zorunda kalmadan doğrudan ilerleyebilecek. Projeyle özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılması hedefleniyor.

KAVŞAĞIN ORTASINDAN YOL GEÇECEK

Milton Keynes'teki Monkston kavşağında uygulanacak düzenleme kapsamında, mevcut dönel kavşağın orta bölümünden doğrudan geçiş sağlayan bir yol oluşturulacak. Böylece bazı sürücüler kavşağın çevresinde dönmek yerine merkezinden geçerek yollarına devam edebilecek.

İngiltere'de hamburger roundabout olarak bilinen bu tasarım, yukarıdan bakıldığında iki parçaya ayrılmış bir dönel kavşağı andırıyor. Yeni düzenlemeyle özellikle yoğun saatlerde oluşan araç kuyruklarının azaltılması amaçlanıyor.

ÇALIŞMALAR AYLARCA SÜRECEK

Proje kapsamında çalışmaların bu ay içinde başlaması planlanıyor. İnşaat sürecinin yaklaşık altı ay sürmesi beklenirken bölgede geçici yol kapatmaları ve alternatif güzergâh uygulamaları yapılacak.

Yetkililer, düzenlemenin tamamlanmasının ardından kavşaktaki trafik akışının daha verimli hale gelmesini bekliyor. Alışılmış dönel kavşaklardan farklı tasarımıyla dikkat çeken proje, özellikle havadan görünümüyle öne çıkıyor.