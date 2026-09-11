Edinilen bilgiye göre N.G. (58) idaresindeki tır, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Düzağaç beldesindeki kavşakta Ahmet Sancak'ın (76) kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklete çarptı.
Kazada, sürücüler ile elektrikli motosikletteki Ümmühan Sancak (75) ve Emine Çetinkaya (64) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Sancak ile eşi Ümmühan Sancak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastanede tedavisi tamamlanan tır sürücüsü N.G. gözaltına alındı.