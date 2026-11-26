Bolu'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza, saat 20.30 sıralarında D-100 karayolunun Sanayi Kavşağı mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre kent merkezinden gelerek karşı yöne geçmek isteyen taksi ile Ankara istikametinde ilerleyen otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.