Belediye aşevinde dağıtılan kavurmada at eti tespit edilmesi gündeme bomba gibi düşerken, yapılan DNA analizleri etlerin Adana Yeşiloba Hipodromu’nda koşan ve üç birinciliği bulunan Smart Latch isimli kısrağa ait olduğunu ortaya koydu.

Gelişmeler üzerine atın sahibi Suat Topçu da yaşananlara ilişkin sessizliğini bozarak olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

ATIN SAHİBİ: 'HAYIR YAPMAYA ÇALIŞIRKEN...'

'Haberi alınca büyük ızdırap duydum' diyen Smart Latch atının sahibi Suat Topçu'nun açıklamaları şöyle:

(Atın sahibi Suat Topçu)

Biz soruşturma açılmasını istiyoruz. İnşallah adalet yerini bulur ve sorumlular cezalarını alır. Bu at için önce damızlık başvurusu yaptık. Ancak veteriner muayenesinde fizyolojik sorunları olduğu ve damızlık olamayacağı söylendi. Bunun üzerine Osmaniye’de bir binicilik kulübü bulunduğu söylendi ve oraya gönderildi. Bunca seneden sonra böyle bir hata yaptık. Ama yarıştan çıkan atlar için kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor. Hayır yapmaya uğraşırken kötülüğe vesile olduk. Benim hatam devrini yapmadan bağışlamak oldu.

BELEDİYE: 'BİZE DOĞRANMIŞ ET ŞEKLİNDE GELDİ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi, belediyeye bağlı aşevine alınan etlerle ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, aşhaneye yapılan et alımlarına ilişkin iddialar nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğduğu belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada, aşhaneye et temininin açık ihale yöntemiyle ve doğranmış et şeklinde gerçekleştirildiği ifade edilerek, ihaleyi kazanan firmanın birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektöre de halihazırda et tedariki yapan bir firma olduğu vurgulandı. Belediyeye yapılan et teslimlerinin resmi denetim süreçleri ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, et alımlarının Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetimi ve onayıyla düzenlenen Mezbaha Kesim Raporu esas alınarak ve kameralar gözetiminde yapıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, ortaya atılan iddiaların 4 Şubat 2026 tarihinde belediyeye ulaşmasının ardından sürecin yeniden incelendiği ve mevcut belgelere ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün analiz sonuçlarının her alım için talep edildiği aktarıldı. Tedarik sürecinin resmi laboratuvar analizleri doğrultusunda yürütüldüğü belirtilen açıklamada, belediyenin halk sağlığını her şeyin üzerinde tuttuğu ve tüm işlemlerini ilgili mevzuat ile resmi denetimler çerçevesinde sürdürdüğü ifade edildi.

'KAYBOLAN YARIŞ ATLARI...'

Sözcü TV'de konuşan Ekrem Açıkel, 'Bunu yapanlar ortaya çıksın... Daha önce birçok olaya da karıştığı görülecek. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, daha önce kaybolan yarış atlarını Meclis'te gündeme getirmişti. Özellikle Sultan Suyu Tarım İşletmesi’nde değeri 10 milyon lirayı bulan yarış atlarının kayıp olduğunu açıklamıştı.Atların akıbeti araştırılsın demişti' ifadelerini kullandı.