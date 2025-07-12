Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12-13 Temmuz 2025 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava durumu raporunu açıkladı. Ülkenin kuzeydoğusunda yerel sağanak yağış beklenirken, büyük bölümünde ise sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bazı il ve ilçe merkezlerinde hava sıcaklıklarının 44 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

YAĞIŞ UYARI YAPILDI

Yapılan değerlendirmelere göre, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

HAVA SICAKLIKLARI 44 DERECEYE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcak hava uyarısında bulunarak, “Önümüzdeki günlerde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklıkları rekor seviyelere yaklaşabilir. İl merkezlerinde 43 ila 44 derece, ilçe merkezlerinde ise birkaç derece daha yüksek sıcaklıklar ölçülebilir” dedi.

Çelik, sıcaklıkların gölgede ölçüldüğünü, güneş altında bu değerlerin çok daha üzerine çıkabileceğini hatırlatarak, “Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar mümkünse 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalı” uyarısında bulundu.