İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, hafta başında etkisini göstermeye başlayan sıcak hava dalgası ülkenin orta ve güney bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı da aşırı sıcakların oluşturabileceği risklere karşı önlem amacıyla bazı kentleri en yüksek risk kategorisi olan “kırmızı” seviyeye dahil etti.

Bu kapsamda Bari, Cagliari, Campobasso, Katanya, Latina, Messina, Palermo, Roma ve Reggio Calabria için kırmızı alarm uygulanıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN SICAK UYARISI

Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcakların özellikle risk grubundaki kişiler açısından ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Bakanlık, vatandaşlara güneşten mümkün olduğunca korunmalarını ve özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkmamasını tavsiye etti.

Sıcak hava dalgasının etkisi başkent Roma’da da günlük yaşamı zorlaştırdı. Kentin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret eden turistler, yüksek sıcaklık nedeniyle güneşten korunmanın yollarını aradı.

Roma sokaklarında bazı turistlerin şemsiye ve taşınabilir vantilatörlerle dolaştığı görülürken, serinlemek isteyenlerin kentteki çeşmelerin önünde yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

SICAKLIKLARLA BİRLİKTE YANGINLAR DA ARTIYOR

Öte yandan sıcak hava, İtalya’nın güneyindeki Sicilya Adası’nda orman yangınlarıyla mücadeleyi de güçleştiriyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Palermo yakınlarındaki Gulino Dağı eteklerinde dün başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Alevlere havadan müdahale etmek amacıyla bölgeye 2 helikopter gönderilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.