Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Yurdun büyük bölümünde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar beklenirken, hava sıcaklıklarında özellikle iç ve batı kesimlerde düşüş öngörülüyor.

Tahminlere göre bugün kuzey, iç ve batı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

Meteoroloji, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceğini; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda zaman zaman saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklendiğini açıkladı.

Yarın ise Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu ve Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz’in batı kesimlerinde yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde ise yağış beklenmiyor.

Hafta sonu bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: