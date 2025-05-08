Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren düşmesi bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Yedi günlük hava tahmin raporuna göre, Cumartesi günü başlayacak kuvvetli yağışların Pazar günü ülke genelinde etkisini artıracağı öngörülüyor. Yağışların Salı ve Çarşamba günleri boyunca Akdeniz Bölgesi, Karadeniz’in doğusu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da devam etmesi bekleniyor.

Gölgede 40 derecelere ulaşan sıcaklıklar hafta başında 4 ila 8 derece düşecek. Ancak serin hava kısa sürecek; çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar yeniden artacak.

LODOS RÜZGARI GELİYOR

Beş büyük şehirde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Ancak çölden gelen lodos rüzgarı, hissedilen sıcaklığın artmasına ve havanın boğucu olmasına neden olabilir.

İstanbul: 27°C

Ankara: 27°C

İzmir: 32°C

Bursa: 29°C

Antalya: Nem oranı %80, hissedilen sıcaklık yaklaşık 30°C

Meteoroloji uzmanları, özellikle hafta sonu plan yapan vatandaşların hava koşullarını dikkate alarak tedbirli olmalarını öneriyor.