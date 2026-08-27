Ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklar ve yüksek nem yarın sona erecek. Afrika ve Basra kökenli iki ayrı sıcak hava dalgasının etkisiyle yaklaşık 10 gündür devam eden yüksek sıcaklar, yarından itibaren yerini yağışlı ve daha serin havaya bırakacak.

YARINDAN İTİBAREN SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiisi ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıklar bugün yine mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Üç büyük kentte hava durumu yarın farklı seyrediyor. İstanbul'da yarın sonbahar havası etkili olacak; sıcaklık 22-25 derece aralığında seyrederken sağanak yağış bekleniyor. Ankara'da ise yarın 29 derece sıcaklık ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. İzmir'de sıcaklık 35 derecede seyrederken, kuvvetlenen rüzgarla kente serinlik gelecek.

Marmara Bölgesi'nde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bursa, Çanakkale ve İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Ege Bölgesi'nde iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Denizli 38, İzmir 37, Muğla 39 ve Uşak 34 derece sıcaklıkta olacak.

Akdeniz Bölgesi'nde öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkiinde yerel sağanak etkili olacak. Adana 37, Antalya 31, Burdur 38 ve Hatay 33 derece sıcaklıkta seyredecek.

İç Anadolu'da Ankara 33, Eskişehir 31, Konya 34 ve Nevşehir 31 derece sıcaklıkta parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Batı Karadeniz'de Bolu 29, Düzce 31, Sinop 31 ve Zonguldak 26 derece sıcaklıkta parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz'de öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Amasya 35, Rize, Samsun 30 ve Trabzon 28 derece sıcaklıkta olacak.

Doğu Anadolu'da öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel sağanak etkili olacak. Erzurum 28, Kars 25, Malatya 33 ve Van 28 derece sıcaklıkta seyredecek.

Güneydoğu Anadolu'da hava az bulutlu ve açık geçecek. Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa 38, Mardin 35 derece sıcaklıkta olacak.