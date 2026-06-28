Araç içindeki sıcaklığı düşürmek için klimayı hemen en yüksek seviyede çalıştırmak yerine önce içeride biriken sıcak havanın dışarı çıkarılması tavsiye ediliyor. Bunun için tüm camlar ve varsa sunroof birkaç dakika açık bırakılmalı, ardından klima devreye alınmalı. Bu yöntem, klimanın daha kısa sürede etkili olmasına yardımcı oluyor.

GÖLGEYE PARK ETMEK VE GÜNEŞLİK KULLANMAK FARK YARATIYOR

Aracı mümkün olduğunca gölge bir alana park etmek, iç sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesini önleyebiliyor. Gölgelik bir yer bulunamıyorsa aracın ön kısmı yerine arka bölümünün güneşe dönük şekilde park edilmesi, direksiyon ve ön konsolun daha az ısınmasını sağlayabiliyor.

Ön cam için kullanılan yansıtıcı güneşlikler de güneş ışınlarının doğrudan iç mekana ulaşmasını engelleyerek aracın daha serin kalmasına katkı sağlıyor. Ayrıca park ettikten sonra camları güvenliği riske atmayacak kadar hafif aralık bırakmak da içeride biriken sıcak havanın tahliyesine yardımcı olabiliyor.

KLİMA KULLANIMI VE SU ÖNEMLİ

Klima çalıştırıldıktan sonraki ilk birkaç dakikada iç hava dolaşımı modunun kullanılması, aracın daha hızlı serinlemesini sağlıyor. Ancak uzun süre bu modda kalınmaması, birkaç dakika sonra dışarıdan temiz hava girişine geçilmesi öneriliyor. Araç içi sıcaklığının dış ortamdan yaklaşık 5-6 derece daha düşük tutulması hem konfor hem de sağlık açısından ideal kabul ediliyor.

Sıcak havalarda araçta mutlaka içme suyu bulundurulması, ince ve nefes alabilen kıyafetlerin tercih edilmesi de öneriler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra klima sisteminin düzenli bakımının yaptırılması, hem soğutma performansını artırıyor hem de gereksiz yakıt tüketiminin önüne geçiyor. Yetkililer ayrıca çocukların ve evcil hayvanların hiçbir koşulda park halindeki araçta yalnız bırakılmaması gerektiğini özellikle hatırlatıyor.