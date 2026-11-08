Avustralya'nın Coober Pedy bölgesinde yaz aylarında 50 dereceye ulaşan kavurucu sıcaklar, bölge halkını yerin metrelerce altında yaşamaya mecbur bıraktı. Yeryüzünde sadece havalandırma borularının göründüğü çölün tam altına; içinde lüks villalar, oteller ve sosyal alanların bulunduğu 2 bin 500 nüfuslu dev bir yeraltı şehri kuruldu.

YERALTINDAKİ LÜKS ŞEHİRDE HAYAT NASIL SÜRÜYOR?

Madencilerin kayaları oyarak başlattığı yeraltı yerleşimi, bugün modern bir kentin tüm imkanlarını barındırıyor. Yerin metrelerce altındaki tünellerde lüks villalar, serin otel odaları, barlar, bilardo salonları ve koca bir kilise yer alıyor. Dışarıdan bakıldığında hiçbir yapının veya yerleşimin görünmediği kasabada, günlük yaşam tamamen yerin altındaki devasa labirentlerde akıyor.

KLİMA KULLANMADAN SABİT 23 DERECE SICAKLIK

Yeryüzündeki sıcaklık gölgede 50 dereceye ulaşıp kuşların gökyüzünden dökülmesine neden olacak seviyeye çıkarken, yeraltı şehri kendi doğal iklimlendirmesini sağlıyor. Kayaların yüksek yalıtım özelliği sayesinde, yeraltındaki tüm yapılar hiçbir klima veya soğutucu cihaza ihtiyaç duyulmadan yıl boyunca sabit 23 derecede kalıyor.

DIŞARIDAN SADECE HAVALANDIRMA BORULARI GÖRÜNÜYOR

Yeryüzünde cehennem sıcağının yaşandığı çöl alanında, dışarıdan bakıldığında yalnızca kızgın kum tepeleri ve yeraltındaki evlerin oksijen akışını sağlayan dik havalandırma boruları göze çarpıyor. 2 bin 500 kişilik kasaba halkı, zorunlu ihtiyaçlar dışında yeryüzüne çıkmadan tüm sosyal ve ticari yaşantısını bu oyulmuş kayaların içinde, izole bir şekilde sürdürüyor.