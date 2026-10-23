Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Kaya, eşi Berna ve kızları Samyeli Kaya'nın evlerinde silahla öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında, olay öncesine ait yeni bir video kaydı dosyaya girdi. Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, görüntünün incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

23 Ekim'de basına kapalı görülen duruşmaya sanıklar M.C., B.K. ve V.E. katılmadı. Sanık ve maktul avukatlarının da savunma yapamadığı duruşmada, verilen aranın ardından M.C.'nin tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Duruşma 5 Şubat 2027'ye ertelendi.

“ARALARINDA ALTINLARDAN BAHSETTİKLERİ DUYULMAKTADIR”

Adliye çıkışında açıklama yapan Kaya ailesinin avukatı Seher Acay, dosyaya yeni sunulan kaydın olay gününden öncesine ait olduğunu belirtti. Acay, görüntünün içeriğine ilişkin şunları söyledi:

“Olay gününden öncesine ait olan bu videoda; failler ve maktuller bir arada görülmekte, alçak sesle de olsa aralarında altınlardan bahsettikleri duyulmaktadır. Mahkeme, bu kaydın netleştirilmesi ve incelenmesi amacıyla bilirkişiye gönderilmesine karar vermiştir.”

Acay, davanın bireysel silahlanma ve şiddet eğilimi gibi toplumsal sorunlarla da ilgili olduğunu vurgulayarak, “Kaya ailesinin adalete ihtiyacı vardır ve bu adalet, mahkemenin vereceği adil bir hükümle tecelli edecektir” dedi.

EVDE SİLAH BULUNAMADI, KAPIDA ZORLAMA YOKTU

Olay, 25 Kasım 2025'te Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Aileden haber alamayan komşular, mahalle muhtarıyla birlikte kapıyı açıp içeri girdiklerinde Mehmet, Berna ve Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş cansız bedenlerini buldu.

İncelemede silahın evde olmadığı, boğuşma izi bulunmadığı ve kapının zorlanmadığı belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeni kanepede, anne ve babasınınki ise odanın ortasındaydı. İl Emniyet Müdürlüğü özel ekip kurdu; ilçedeki KGYS ve güvenlik kameraları incelemeye alındı, ailenin komşuları ile akrabalarının ifadelerine başvuruldu.

Berna Kaya ile kızı Samyeli, Van'ın Tuşba ilçesinde; Mehmet Kaya ise Mardin'in Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde toprağa verildi.

İKİ SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında ailenin komşusu M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla yakalandı. M.C. ile ona yardım ettiği iddia edilen V.E. ve B.K., ayrıca silah satıcısı olduğu belirtilen B.A. tutuklandı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede M.C.'nin üç ayrı tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılması istendi. Ayrıca ruhsatsız silah ve konutta gece vakti silahla yağma suçlarından da 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

V.E. ve B.K. hakkında “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan beşer yıla kadar hapis cezası istendi. B.A.'nın dosyası ise ayrıldı. V.E. ile B.K., 29 Haziran'da görülen ilk duruşmada tahliye edildi.