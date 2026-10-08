Arkasında binlerce mağdur bırakan fon krizi, cevabı bilinmeyen pek çok soru işaretiyle derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çağrısı ile eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya dün ‘şüpheli’ sıfatıyla 1.5 saat ifade verdi. Kaya çifti daha sonra adliyeden ayrıldı. Fona 163 milyon yatırıp, 2.2 milyar lara kazanan Kaya hakkında adli sürecin partisindeki görevlerinden istifa etmesinden 12 gün sonra başlaması dikkat çekti.

İlyas Kaya, savcılıkta verdiği ifadesinde, Özata Denizcilik hissesinden Nisan 2026’da 150 bin lot aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını söyledi. Satıştan elde ettiği paranın bir bölümünü Halk Yatırım ve Tera Yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirdiğini belirten Kaya, işlemlerinin mevzuata uygun olduğunu ve manipülatif bir eylemde bulunmadığını söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kaya, olayın kamuoyuna yansımasından dolayı ‘vicdani rahatsızlık’ duyduğunu ve yatırımlarından elde ettiği kazançları TMSF hesabına gönderdiğini belirtti. İlyas Kaya’nın bu sözleri “Olay ortaya çıkmasaydı, yine vicranı sorumluluk duyacak mıydı” sorularını akla getirdi.

Fatma Betül Sayan Kaya ise Nisan 2026’da 250 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını ifade etti. Satıştan elde ettiği kazancı bir süre Tera Yatırım fonunda değerlendirdiğini, daha sonra fondan çıktığını ve kazanç olarak görünen tutarı TMSF hesabına gönderdiğini söyledi. Kaya, yatırım kararında herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi bulunmadığını belirterek isnat edilen eylemlerle ilgisinin olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

AKP’den ihraç edildi

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, fon skandalına adı karıştıktan sonra AKP’den dikkat çeken bir adım geldi. Kaya, AKP’den ihraç edildi. AKP İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki süreci değerlendirdi. İnan, Kaya’nın AKP ile üyelik bağının kalmadığını belirterek, “Bugün (dün) Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir” ifadelerini kullandı. Öte yandan para iadesi, hem muhalefet hem de vatandaşlar tarafından eleştirilere neden oldu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de “Adil olan para iadesi değil, kendilerine 255 liradan aldıkları hisselerin geri verilmesidir” dedi.

İki katını ödemeli

Muhalefetten gelen eleştirilerde Sermaye Piyasası Kanunu'na göre ‘etkin pişmanlık’ hükmünden tamamen yararlanabilmek için haksız kazancın sadece kendisini değil, 2 katının (yani yaklaşık 4.4 milyar lira) ödenmesi gerektiği savunuluyor. Öte yandan Kaya, fon kazancının anaparasını ve faizini aldı. Kalanını iade etti.