Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre, AKP’deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya, eşi ve Gönül’ün bugün saat 11’de savcılıkta olmaları istendi. Kaya çifti daha önce de ifadeye çağrılmıştı ancak sadece çay içip savcılıktan ayrıldıkları ileri sürülmüştü. Fon skandalına ilişkin AKP içinde de tartışmalar derinleşmişti. AKP eski milletvekili Şamil Tayyar’ın aktardığına göre bir ilde düzenlenen AKP toplantısında il başkan yardımcısı, “Biz Fatma Betül Sayan’ı yargılanırken görmek istiyoruz” dedi ve bu sözlerin salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.