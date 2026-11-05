İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın ifadesi devam ederken yeni bir soruşturma daha başlattı. Fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildiğine yönelik paylaşım yapan isimler hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gerekçe olarak, paylaşımların yapıldığı sırada ifade işlemlerinin henüz devam etmesi gösterildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.