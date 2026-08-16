Hülya Avşar ile 8 yıl süren evliliği boyunca Türk magazin dünyasının en tanıdık figürlerinden birine dönüşen iş insanı Kaya Çilingiroğlu, çocukluğu ve babası ile olan ilişkisine yönelik çarpıcı itiraflarda bulundu.

Trabzonlu bir aileden geldiğini hatırlatan Çilingiroğlu, Türk basınının önemli isimlerinden Erol Simavi ile babası Prof. Dr. Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun Cenevre'de gerçekleştirdiği sohbeti ilk kez açıkladı.



MASONLUK TEKLİFİNİ REDDETTİ



Çilingiroğlu, kendisinin 12 yaşında olduğu 1972 yılında Viyana'da gerçekleşen bir sohbette Erol Simavi'nin babasına Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası üyesi olması için teklifte bulunduğunu belirtti.



Çilingiroğlu, kendisinin çocukluk yıllarına denk gelen olay için şu ifadeleri kullandı:





"12 yaşındayım.



Erol Simavi, babamı Cenevre’de bir restorana davet etti. Solumda yedi çatal, sağımda yedi bıçak vardı.



Erol Bey sadece gazete patronu değildi. Bir imparatordu...



Kimi isterse assolist yapıyor, kimi isterse bakan olduruveriyordu.



O dönemde de meğerse babama önemli bir cemiyete katılmasını teklif etmiş. Gel bizim cemiyetten ol demiş ama bizimki Karadenizli olduğu için babam çok sert cevap verip reddediyor bu teklifi.



Aradan 25 sene geçti ve babam, İstanbul Üniversitesi rektörlük seçiminde YÖK’ün birinci adayı çıktı. Demirel söz vermesine rağmen babamı atamadı.



Yerine başka bir mason profesörü atadı. Demem o ki hiçbir şeyi unutmuyorlar."





