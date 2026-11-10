İstanbul'daki yüksek vale ücretleriyle ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Kaya Çilingiroğlu, bu kez gazeteci Mevlüt Tezel'in hedefi oldu. Günaydın muhabiri Gökhan Gökduman'a konuşan Çilingiroğlu'nun sözlerini köşesine taşıyan Tezel, vale hizmetinin bir lüks olduğunu savundu. Tezel'in “Metrobüs ile yolculuk yapmıyorsunuz!” sözleriyle başlayan eleştirileri, Çilingiroğlu'nun eski eşlerine kadar uzandı.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU: "VALE FOBİM VAR"

Günaydın muhabiri Gökhan Gökduman'ın haberinde konuşan Kaya Çilingiroğlu, İstanbul'daki vale ve otopark ücretlerinden şikâyet etmişti.

Çilingiroğlu, “Bende vale fobisi var. Arabamı valeye vermemek için gerekirse 1 kilometre ileriye bırakıp yürüyorum. Bir saatlik ücretler 500 liradan başlıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bazı işletmelerde vale ücretlerinin 3 bin 500 liraya kadar çıktığı, bir saatlik otopark ücretlerinin ise 500 liradan başladığı belirtilmişti.

MEVLÜT TEZEL VALE HİZMETİNİ SAVUNDU

Çilingiroğlu'nun açıklamalarını köşesine taşıyan Sabah yazarı Mevlüt Tezel, vale hizmetinin dünyanın her yerinde pahalı olduğunu savundu. Tezel, Monako'da valelerin aylık bahşiş gelirlerinin 3 bin ila 5 bin dolar arasında değiştiğini, yaz sezonunda ise bu rakamın 10 bin dolara kadar yükseldiğini öne sürdü.

İstanbul'daki vale ücretlerinin Avrupa genelindeki fiyatlarla hemen hemen aynı olduğunu belirten Tezel, ücretlerin düşmesi halinde herkesin bu hizmetten yararlanmak isteyeceğini ve valelerin önünde kuyruk oluşacağını ifade etti.

"METROBÜS İLE YOLCULUK YAPMIYORSUNUZ!"

Vale hizmetini özel bir ayrıcalık olarak değerlendiren Tezel, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Valenin arabanızı park etmesi özel bir hizmet. Kimse sizi arabanın anahtarını valeye vermeye zorlamıyor. Metrobüs ile yolculuk yapmıyorsunuz! Yoğun İstanbul trafiğinde özel arabanızla konforlu bir yolculuk yapıp, gideceğiniz yerin kapısında iniyorsunuz.”

Tezel, vale hizmetinin müşterilere sağladığı kolaylıkları da şu sözlerle anlattı:

“Vale hemen koşup kapınızı açıyor. Siz ve yanınızdaki insanlar kendinizi biraz özel hissediyorsunuz. Park yeri bulmak için yarım saat araçla dolaşıp strese girmiyorsunuz. Çilingiroğlu gibi arabayı bir km uzağa bıraktığınız için yürürken terlemiyorsunuz!”

ESKİ EŞLERİ HÜLYA AVŞAR VE FERAYE TANYOLAÇ'I DA YAZISINA TAŞIDI

Mevlüt Tezel, eleştirilerinde Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç'ı da gündeme getirdi.

Tezel, “Çilingiroğlu'nun yanında eski eşleri Hülya Avşar ya da Feraye Tanyolaç olsa, onları da bir km yol yürütür müydü?” diye sordu.

Çilingiroğlu'nun yaşam tarzını da eleştiren Tezel, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Siz bakmayın Kaya Bey'e. O ununu eledi, eleğini astı!”

Tezel, Çilingiroğlu'nun düşük kira ödediği evden çıkmamak için bir sitenin kentsel dönüşümünü engellediğini de iddia ederek yazısını şu sözlerle tamamladı:

“Artık o kirası ucuz olan evden çıkmamak için koca bir sitenin kentsel dönüşümünü engelleyerek, günde 10 bin adım atarak ve valeye para vermeyerek mutlu oluyor.

Vale ücretine gelene kadar hayat pahalılığı ile ilgili konuşacak daha çok önemli mevzular var!”