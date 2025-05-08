Kaya Çilingiroğlu'nun yaşadığı Etiler'deki apartmanın güçlendirilmesi için kentsel dönüşüm kararı alınmıştı. Apartman sakinleri birer birer taşınırken Kaya Çilingiroğlu ise taşınmak istememişti. Çilingiroğlu'nun da evi boşaltmak için taşınma masrafları kapsamında ev sahibinden 2 milyon lira istediği iddia edilmişti.

Ev sahibi, Çilingiroğlu'nun dairesindeki elektriğinin kesilip evi tahliye etmesi için dava açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava dosyasını mahkeme karara bağladı.

Mahkeme heyeti, Kaya Çilingiroğlu'nun evindeki elektriğinin kesilip evi tahliye etmesine hükmetti. Ve Çilingiroğlu sonunda evi boşalttı.

"10 BİN TL KİRA ÖDÜYORDU"

Show Haber'e konuşan ev sahibinin oğlu Gökhan Ceyhan "1,5 aydır hiçbir aboneliğin çalışmadığı süreçte tek başına burada oturdu. 6 defa ihtar gönderdik. 'Beni ilgilendirmez, buradan çıkmayacağım' dedi. 10 bin lira kira ödüyordu. 'Zor oldu, geç oldu, güç olmadı' diyelim. Bizim hakkımızda suç duyurularında bulunuyor" dedi.