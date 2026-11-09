Kaya Çilingiroğlu, yüksek vale ücretleri nedeniyle aracını valeye teslim etmek yerine yürümeyi tercih ettiğini açıkladı. Ünlü ismin “1 kilometre ileriye bırakıp yürüyorum” sözleriyle gündeme getirdiği vale fiyatları mercek altına alındı. İstanbul'da yapılan araştırmada, bazı otellerde vale hizmetinin 3 bin 500 TL'ye kadar ulaştığı, bir saatlik park ücretlerinin ise 500 TL'den başladığı görüldü.

"GEREKİRSE 1 KİLOMETRE İLERİYE BIRAKIP YÜRÜYORUM"

Kaya Çilingiroğlu, vale hizmetine karşı mesafeli olduğunu belirterek yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

“Bende vale fobisi var. Arabamı valeye vermemek için gerekirse 1 kilometre ileriye bırakıp yürüyorum. Bir saatlik ücretler 500 liradan başlıyor!”

İSTANBUL'DA VALE ÜCRETLERİ 3 BİN 500 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Çilingiroğlu'nun açıklamalarının ardından yapılan araştırmada, İstanbul'daki vale ücretlerinin işletmeden işletmeye büyük farklılık gösterdiği görüldü. Özellikle Boğaz hattı, Nişantaşı, Ulus ve Etiler gibi semtlerde fiyatlar yüksek seviyelere ulaşıyor.

Tüm Vale İşletmeleri ve Çalışanları Derneği verilerine göre İstanbul'da yaklaşık 45 bin kişi, Türkiye genelinde ise 100 bin kişi vale olarak hizmet veriyor.

Bazı otellerde vale hizmetinin 2 bin liradan başladığı ve 3 bin 500 liraya kadar çıktığı belirtiliyor. İTO ve İstanbul Valiliği tarafından belirlenen tavan ücretlerin ise bölgelere göre değiştiği, Nişantaşı ve Etiler gibi semtlerde 510 liradan başladığı aktarılıyor.

VALELER HASTANELERDE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Haberde yer alan bilgilere göre valeler, günlük 8 saatlik çalışma düzeni nedeniyle hastanelerde görev almayı tercih ediyor. İstanbul'da restoran ve eğlence mekânlarında yoğunluğa bağlı olarak çalışma süreleri 12, hatta 15 saate kadar çıkabiliyor.

Öte yandan gece saatlerinde alkol alan müşterilerin evlerine bırakılması için ödedikleri ücretler de dikkat çekiyor. Bu hizmetin 3-4 bin lirayı bulduğu, Anadolu Yakası'na geçişlerde ise 5-7 bin liraya kadar çıktığı belirtiliyor.