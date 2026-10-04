Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Galatasaray'ın mevcut yönetimi ve transfer politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çilingiroğlu, sarı-kırmızılı kulübün yöneticilerinin uluslararası futbol dünyasında yeterince tanınmadığını belirterek, "yıldız futbolcuyu ikna edecek yetkili" göremediğini ifade etti.

ÇİMLERİN TELEF OLACAĞINI SÖYLEDİ

Galatasaray'ın yeni çim zeminine de dikkat çeken Çilingiroğlu, "Göreceksiniz Galatasaray'ın çimleri 1 ay içerisinde telef olacak. Bilmeden, bakmadan söylüyorum. Neymiş? Firma garanti vermiş. Tabii ki de öyle diyecek. Başka ne diyecek?" dedi.

TFF VE HACIOSMANOĞLU TARTIŞMASI

Çilingiroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili yaşanan tartışmalara da değindi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in geçmişte İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek verdiğini hatırlatan Çilingiroğlu, "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İbrahim Hacıosmanoğlu lehine oy verdi. Siz desteklediniz o zaman itiraz etmeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Çilingiroğlu ayrıca, "Yıldırım Demirören TFF Başkanı olurken Galatasaray destek vermemişti kendisine. MHK Başkanı'nı istifaya davet ediyorsunuz, zamanında Erden Timur ve Abdürrahim Albayrak da benzer şeyler söylemişti. Farklı bir şey söylemiyorsunuz." diye konuştu.

"YÖNETİCİLERİ TANIMIYORUM"

Galatasaray yönetiminin kamuoyunda tanınan isimlerden oluşmadığını savunan Çilingiroğlu, "Dursun Özbek'in bir background'u var, geçmişte kulüpte görevler aldı, Galatasaray Lisesi mezunu ama yönetiminin tanınmış isimleri yok. Ben yöneticileri tanımıyorum." dedi.

Çilingiroğlu, geçmiş dönemde Galatasaray yönetiminde yer alan Ergün Gürsoy, Adnan Polat, Abdürrahim Albayrak ve Faruk Süren gibi isimlerin tecrübeyle yükseldiğini vurguladı.

"PARA VERMEKLE OLMUYOR"

Galatasaray'ın transfer politikasına yönelik eleştirilerde bulunan Çilingiroğlu, büyük kulüplerin yalnızca ekonomik güçle değil, yönetimsel vizyonla da hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"Galatasaray yönetiminde yıldız futbolcuyu ikna edecek yetkili göremiyorum. Onu ikna etmek adına bir entelektüelliğin var mı? Yok. Yurt dışında temsil kabiliyetiniz yok. TFF'nin de böyle bir eksikliği var. Sadece para vermekle olmuyor." ifadelerini kullandı.

DE BRUYNE ÖRNEĞİ

Çilingiroğlu, transfer örneklerinden de bahsederek, "De Bruyne'yi keşke Batrakov'un yerine alsaydınız. Yaşına bakmam bu ligde iş yapardı." değerlendirmesinde bulundu.