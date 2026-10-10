Fon soruşturmasında eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın adıyla gündeme gelen yaklaşık 2.2 milyar liralık kazanç, vatandaşların tepkisini çekti. Ankara, İstanbul ve İzmir’de SÖZCÜ’nün mikrofon tuttuğu emekliler, geçim sıkıntısına dikkat çekerek adalet ve hesap verebilirlik çağrısı yaptı. Ankaralı emekli fondan kazanılan parayla maaşını karşılaştırarak “7 bin 700 yıllık maaşımmış Fatma Betül Sayan Kaya’nın yediği para” dedi.

‘NUTKUM TUTULDU’

Ankara’da bir emekli, “Yazık günah, üst bürokratlara herkese serbest, alttaki vatandaşa yapacak bir şey yok” derken, bir başka vatandaş ise yaşananları “Hırsızlık yapıyorlar, milletin yemeğini yiyorlar, herkes açlıktan ölüyor” sözleriyle değerlendirdi. İstanbul’da bir vatandaş, “Üç ay içerisinde bak neler yaptılar. Tabii ki rahatsız ediyor beni. Biz ne yapıyoruz? Seyirci kalıyoruz, sadece alıştırdılar bizi” dedi. İzmir’de bir vatandaş ise “Nutkum tutuldu, kendi kendimize evimizde söylenip duruyoruz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Sadece bir dosyadan ibaret değil

Ankara, İstanbul ve İzmir'den gelen bu sözler, fon soruşturmasının yalnızca finans piyasalarını ilgilendiren bir dosya olmadığını; gelir adaleti, kamu görevlilerinin sorumluluğu ve hukuk önünde eşitlik tartışmalarını da beraberinde getirdiğini gösterdi. Vatan- daşlar ekonomik eşitsizliğe ve adaletin işleyişine isyan etti.