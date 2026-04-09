Brezilya’nın Parana eyaletine bağlı Tomazina kırsalında keşfedilen gizemli kaya oluşumu, uzmanları şaşırttı. Bölgedeki tortul kayalar üzerinde yer alan oyukların, doğada yaygın olarak görülen aşınma süreçlerine uymadığı belirlendi.

İncelemelere göre bu boşluklar; rüzgar, su ya da sıcaklık değişimleriyle oluşan klasik erozyon izlerinden oldukça farklı görünüyor. Bazı oyukların belirli bir hizaya sahip olması ve benzer ölçülerde olması, yapının rastgele değil, düzenli bir şekilde oluştuğunu düşündürüyor.

Uzmanlar, bu durumun tek bir ihtimali güçlendirdiğini belirtiyor: İnsan müdahalesi. Eğer bu ihtimal doğrulanırsa, söz konusu alanın geçmişte bölgede yaşamış topluluklar tarafından şekillendirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Bölgede kapsamlı bir araştırma süreci başlatılmış durumda. Arkeologlar ve jeologlar birlikte çalışarak hem kaya yapısını hem de çevresini inceleyecek. Amaç, bu gizemli izlerin doğal mı yoksa insan yapımı mı olduğunu kesin olarak ortaya öğrenmek.

Yetkililer ise önemli bir uyarıda bulunuyor: Alanın korunması kritik. Çünkü yapılacak en küçük müdahale bile, bu gizemin çözülmesini sağlayacak ipuçlarını geri dönülmez şekilde yok edebilir.