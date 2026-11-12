Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından duyurulan keşif, Bohai Denizi'nin orta kesimindeki Bozhong Çöküntüsü yakınlarında gerçekleştirildi. İlk testlerde kuyudan günlük yaklaşık 800 bin metreküp doğal gaz elde edilmesi, bölgenin enerji potansiyeline ilişkin beklentileri artırdı.

VOLKANİK KAYAÇLARIN ARASINDA BULUNDU

Sondaj sırasında volkanik kayaçların içerisinde toplam kalınlığı 120 metreyi aşan doğal gaz taşıyan katmanlar tespit edildi. Milyonlarca yıl önce meydana gelen jeolojik süreçlerle oluşan bu katmanlarda doğal gaz, kayaçların küçük boşluklarında ve çatlaklarında birikiyor.

Bohai Denizi'nin derin kesimlerinde yüksek sıcaklık, hareketli yer kabuğu ve karmaşık kaya yapıları nedeniyle enerji kaynaklarının yerini belirlemek oldukça güç. Çinli mühendisler, bu engelleri aşmak için geliştirdikleri üç boyutlu sismik görüntüleme teknolojilerinden yararlandı. Böylece deniz tabanının derinliklerindeki doğal gaz birikiminin bulunduğu alan belirlenerek sondaj gerçekleştirildi.

CNOOC Baş Jeoloğu Xu Changgui, keşfin Çin'in denizlerde yürüttüğü derin doğal gaz arama çalışmalarında yeni bir alan açtığını belirtti. Changgui, elde edilen sonucun Bohai Denizi'ndeki daha derin enerji kaynaklarının araştırılmasına da katkı sağlayacağını ifade etti.

MİLYONLARCA EVİN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR

Keşfin özellikle Pekin, Tianjin ve Hebei eyaletini kapsayan geniş yerleşim bölgesi açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor. Doğal gazın, konutların ısıtılması ve elektrik üretimi başta olmak üzere birçok alanda kullanılması bekleniyor.

Çin, dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yerli petrol ve doğal gaz üretimini artırmayı hedefliyor. CNOOC ise Bohai Denizi'nde yürütülecek yeni çalışmalarla toplam 1 trilyon metreküplük doğal gaz potansiyeline sahip büyük bir üretim bölgesi oluşturmayı amaçlıyor.