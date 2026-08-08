Türk müziğinin unutulmaz sanatçılarından Kayahan’ın Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bulunan ve birçok eserine ev sahipliği yapan “Gönül Köşkü” yeniden satışa çıkarıldı.

KAYAHAN’IN ESERLERİNİ BESTELEDİĞİ KÖŞK

Kayahan’ın müzik kariyerinde önemli bir yere sahip olan Gömeç’teki köşk, sanatçının çok sayıda bestesini yaptığı adres olarak biliniyor. “Gönül Köşkü” adıyla anılan taşınmaz, deniz manzarası ve geniş yaşam alanlarıyla da dikkat çekiyor.

1609 metrekarelik arsa üzerinde bulunan köşk, birbirine bitişik 5 ayrı evden meydana geliyor. Evlerin her birinde 5 oda ve 1 salon bulunuyor. Taşınmazın ayrıca yüzme havuzu ve geniş peyzaj alanları bulunuyor.

SATIŞ SÜRECİ MİRAS ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE DURMUŞTU

Gönül Köşkü ilk olarak Aralık 2025’te satışa çıkarılmış ve taşınmaz için 130 milyon TL fiyat belirlenmişti. Ancak Kayahan’ın kızı Beste Açar ile sanatçının eşi İpek Açar arasında yaşanan miras ve mal varlığı anlaşmazlığı, köşkün satış sürecini de etkiledi.

DAVA SONRASI YENİDEN SATIŞA ÇIKARILDI

Miras paylaşımına ilişkin sürecin sonuçlanmasının ardından Gönül Köşkü yeniden satışa sunuldu. Habertürk’te yer alan habere göre köşk için yeniden 130 milyon TL fiyat belirlendi. Sanatçının bestelerinin ortaya çıktığı, yıllar boyunca yaşamının önemli bir bölümüne tanıklık eden köşk, yeni sahibini bekliyor.