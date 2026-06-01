Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, uzun süredir devam eden telif tartışmalarına bir yenisini ekledi. Daha önce de babasının eserleri üzerinden yaşanan anlaşmazlıklarla gündeme gelen Açar, bu kez Nilüfer'in yeni şarkı çıkaracağını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından çok sert ifadeler kullandı.

''İLK ŞOKTU BİZİM İÇİN''

Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımlayan Beste Açar, Nilüfer'e yönelik yıllardır sustuğunu ancak artık konuşma zamanı geldiğini söyledi. Çocukluk yıllarına ilişkin bir anısını paylaşan Açar, "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde, 8 yaşındayken ilk şoktu bizim için. Yalova Termal Oteli konser günü dersem hatırlarsın. Biz annemle hiç unutmadık" ifadelerini kullandı.

ESERLERİ İÇİN MÜCADELE VERİYOR

Nilüfer'in yeni şarkı hazırlığına da tepki gösteren Açar, yıllardır Kayahan'ın daha önce gün yüzüne çıkmamış eserlerinin seslendirilmesi için mücadele verdiğini belirtti. Bu süreçte Nilüfer'in bu şarkıları seslendirmesini istediğini söyleyen Açar, yaşanan gelişmeler karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

''BU TAM BİR REZALET

Paylaşımında telif hakları konusuna da değinen Beste Açar, bazı eser haklarının usulsüz şekilde devredildiğini öne sürerek sert suçlamalarda bulundu. Açar, "Babamın hayatına giren iki kadın... Birlikte kızına savaş açmak... Bu tam bir rezalet" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

''ARTIK KONUŞMA ZAMANI''

Açıklamasının sonunda hukuki süreç başlatılacağının sinyalini veren Açar, avukatıyla görüştüğünü belirterek, "Yarın avukatım ne yapacağını söyledi. Artık ikiniz düşünün... Susmak kaybettirirmiş. Artık konuşmak zamanı" ifadelerini kullandı.

Beste Açar'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Nilüfer cephesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.