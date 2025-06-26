Türk müziğinin efsane ismi Kayahan'ın vefatının 10. yılına özel hazırlanan 'Kayahan 10. Yıl Anma Konseri' önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Konserde, Kayahan'ın kızı Beste Açar, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Betül Demir, Ferhat Göçer, Elif Buse Doğan, Mehmet Erdem, Yonca Lodi, Gökhan Tepe, Keremcem, Erdinç Erişmiş, Yılmaz Taner ve Cengiz İmren, sanatçının sevilen eserlerini yorumladı.

Kayahan'ın kızı müzisyen Beste Açar "Burası benim için inanılmaz bir yer. Konservatuvar mezunu olduğumda ilk dans ettiğim sahneydi. Babam bana burada çiçek vermişti. Bugün 10. yıl ve burada herkese gönülden teşekkür ediyorum. Tek bir soruya 'Evet' deyip bugün burada oldular" dedi.

Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen sanatçılardan Elif Buse Doğan, çocukluğunun Kayahan'ı dinleyerek geçtiğini aktararak, sanatçının her zaman şarkılarıyla yaşayacağını söyledi.

Müzisyen Yonca Lodi, Kayahan'ı tanımış ve son döneminde şarkılarını söylemiş biri olduğunu dile getirerek, "Elimden geldiğince anısını yaşatmaya çalışıyorum. Türkiye'nin fon müziğini oluşturan bestecilerden, bizden çok sonraki nesillere de aktarılacak şarkılardan bahsediyoruz. O yüzden elimiz, nefesimiz, yüreğimiz yettiği müddetçe şarkılarını ve müziğini yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Müzisyen Mehmet Erdem, Kayahan'ın herkes için çok özel bir yerde olduğuna işaret ederek, "Hep beraber onun şarkılarını söylemek bize de gurur, onur veriyor. Bu sene çok değerli müzisyenleri kaybettik. Kaybettikçe anlıyoruz ki aslında onların şarkılar, ölümsüz şarkılar. Hep beraber söylemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"45 YILDIR KAYAHAN ŞARKILARI SÖYLÜYORUM"

Müzisyen Cengiz İmren, ayağındaki sakatlığa değinerek, "Koşarak gelmek isterdim ama kalben koşarak buraya geldim. Kayahan abinin yaşarken bir şarkısını okudum. Bana nasip oldu. Kendi adıma çok heyecanlıyım" sözlerini paylaştı.

Konser öncesinde Kayahan'ın yapay zekayla oluşturulmuş ses kaydı dinleyicilere dinletilerek, TRT'nin sanatçı için hazırladığı belgesel de katılımcılara sunuldu.