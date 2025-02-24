Rize'de amatör kayak sporcusu Yasin Çapoğlu, yoğun kar yağışı sonrası alışveriş yapmak için kayak takımlarıyla yola çıktı ve alışverişini kayak yaparak gerçekleştirdi. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hafta sonu tatili için Ortapazar köyüne giden Çapoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle alışverişini farklı bir şekilde yapmaya karar verdi. Arazi aracıyla ulaştığı köyde kayak takımlarını alan sporcu, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki markete kayak yaparak gitmeyi tercih etti. Yamaçtan kayarak markete ulaşan Çapoğlu, o anları kaydeden arkadaşları sayesinde keyifli bir hatıra edindi.

Çapoğlu, yaşadığı bu eğlenceli deneyimi unutulmaz olarak nitelendirerek, "Yoğun kar yağışını fırsata çevirmek istedik. Araç yerine kayakla markete gitmek eğlenceli bir fikir gibi geldi. O anı kaydeden arkadaşlarımız sayesinde güzel bir anımız oldu" dedi.