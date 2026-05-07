İspanya’nın güneyinde, Endülüs’ün beyaz badanalı köyleri arasında öyle bir yer var ki, görenler gözlerine inanamıyor. Setenil de las Bodegas kasabasında başınızı yukarı kaldırdığınızda bulutları değil, tonlarca ağırlıktaki devasa kaya kitlelerini görüyorsunuz. Evlerin, dükkanların ve restoranların dev kayaların altına adeta "sıkıştığı" bu köy, mimariyle doğanın en tuhaf buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

DOĞANIN MİMARİYE ÇATI OLDUĞU ŞEHİR

Cádiz bölgesindeki bir kanyonun içine kurulan bu sıra dışı yerleşimde, evlerin çoğu klasik bir çatıya sahip değil. Yüzyıllar önce bölge halkı, kanyonun doğal kaya çıkıntılarını hazır bir tavan olarak kullanmaya karar vermiş.

Doğal Klima: Bu dev kayalar sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor; yazın kavurucu Endülüs sıcağında evlerin içini serin tutan doğal bir yalıtım sağlıyor.

Mağara Evler: Birçok evin arka duvarı aslında kanyonun binlerce yıllık sert kayalarından oluşuyor. Burada insan yapımı duvarlar, doğanın bıraktığı boşlukları tamamlıyor.

SADECE MÜZE DEĞİL HALA YAŞIYORLAR

Setenil de las Bodegas, sadece turistler için tasarlanmış bir müze köy değil. Sokaklarında hala çamaşırlar asılıyor, çocuklar kaya gölgelerinde oyun oynuyor ve yerel halk, tepelerinden sarkan tonlarca ağırlıktaki kayalara aldırış etmeden günlük işlerini sürdürüyor.

En meşhur caddeleri olan Calle Cuevas del Sol (Güneş Mağaraları Yolu) ve Calle Cuevas de la Sombra (Gölge Mağaraları Yolu), günün her saati ziyaretçilerini ağırlıyor. Birinde güneş kayaların arasından süzülürken, diğeri gün boyu serin ve loş kalıyor.

DEĞİŞTİRMEK YERİNE UYUM SAĞLADILAR

Son yıllarda sosyal medyada fenomen haline gelen köyü özel kılan şey, insanın doğayı değiştirmek yerine ona nasıl uyum sağladığının en somut örneği olması. Beyaz badanalı tipik İspanyol evlerinin, vahşi kaya kütleleriyle birleşmesi ortaya gerçek dışı, sanki bir fantastik film setinden fırlamış gibi duran bir manzara çıkarıyor.

Seyahat Notu: Eğer yolunuz Endülüs’e düşerse, bu köyün dar sokaklarında yürürken kayaların altındaki restoranlarda bir "tapa" molası vermeyi unutmayın. Üzerinizde milyonlarca ton kaya varken kahve içmek, hayatınız boyunca unutamayacağınız bir deneyim olabilir.