Olay, saat 15.00 sıralarında Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'ta yaşandı. Kayalıklarda dolaşan R.Ş. adlı baba, oğlu K.Ş.'yi (3) kucağına alarak gezintiye çıktı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalardan kopan parçalar baba ve oğlunun üzerine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR Başından ağır yaralanan K.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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