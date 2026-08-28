Kuzey İrlanda'daki Devler Geçidi'nde yürütülen temizlik operasyonunda uzmanlar, taş sütunların çatlaklarından 20 kilogramdan fazla madeni para çıkardı. Ziyaretçilerin yıllardır iyi şans dileğiyle aralıklara sıkıştırdığı yaklaşık 10 bin adet para, özel araçlarla yürütülen titiz bir çalışmayla bölgeden uzaklaştırıldı.

YILLARDIR BİRİKEN MADENİ PARALAR NASIL TEMİZLENDİ?

Taş ustaları ve doğa koruma ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, çatlaklara sıkışan paraları çıkarmak için her buluntuya farklı bir teknik uygulandı. Yüzeye yakın duran metaller pense yardımıyla çekilirken, daha derin aralıklara sıkışan paralar özel hassas el aletleriyle söküldü.

Bazı madeni paraların yerinden çıkarılması 20 dakikadan fazla sürerken, ekipler doğal yapıya fazladan müdahalede bulunmadan operasyonu tamamlamak için yoğun çaba sarf etti. Bölgede toplanan toplam 20 kilogramlık metal birikintisi, alanın bakımından sorumlu kuruma teslim edildi.

TURİSTLERİN GÖMDÜĞÜ PARALAR DOĞAL YAPIYA NASIL ZARAR VERDİ?

Jeoloji uzmanları tarafından hazırlanan raporda, zamanla oksitlenen ve paslanan metallerin genleşerek tarihi bazalt sütunlarda çatlaklara yol açtığı tespit edildi. Taşların arasına sert nesnelerle çakılan paraların, milyonlarca yıllık kayalıklarda kalıcı lekeler ve fiziksel tahribat bıraktığı belirlendi.

Yetkililer, alandaki bozulmanın önüne geçmek amacıyla bölgeye uyarı levhaları yerleştirerek ziyaretçileri bilgilendirme kampanyası başlattı. Turistlerin dilek paralarını kayalıklar yerine koruma alanındaki yardım kutularına bırakması yönünde çağrıda bulunuldu.