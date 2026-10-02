Brezilya’nın Paraiba eyaletindeki altın sahalarında yürütülen arama çalışmalarında, kaya örneklerinde ton başına 9,72 gram ve 6,09 gram altın tespit edildi. Bulguların ardından şirket, cevherleşmenin yeraltında ne kadar geniş bir alana yayıldığını belirlemek için çalışmaları genişletti.

YENİ KAYNAKLAR ARAŞTIRILMAYA BAŞLANDI

Pico do Jabre bölgesinden alınan örneklerde en yüksek değer 9,72 g/t olurken, bazı örneklerde 4,80 ve 4,22 g/t altın tespit edildi. Mineralizasyonun kuvars damarlarıyla ilişkili olduğu belirtilirken, bölgede geçmiş dönemlerden kalma çökmüş bir yeraltı maden yapısına da rastlandı.

Altın göstergelerinin yaklaşık 500 metrelik bir alana yayılması üzerine bölgede yeni toprak ve kaya örnekleri alınmaya başlandı. Jeolojik haritalama ve analizlerin ardından olası sondaj noktalarının belirlenmesi planlanıyor.

DESTERRO’DA 10 KİLOMETRELİK KORİDOR

Desterro sahasında ise en yüksek değer 6,09 g/t altın olarak ölçüldü. Aynı örnekte 867 ppm bizmut tespit edildi. Başka bir örnekte ise 4,58 g/t altın ve 365 ppm bizmut bulundu.

Yaklaşık 10 kilometrelik jeolojik koridorda yürütülen çalışmalarla mineralizasyonun kaynağı ve devamlılığı araştırılıyor. Bu kapsamda yüzey örneklemeleri ve jeolojik haritalama sürdürülüyor.

TOPLAM 126 KİLOMETRELİK ALAN

Pico do Jabre’nin 46, Desterro’nun ise 80 kilometrekarelik alana sahip olduğu belirtildi. Toplam 126 kilometrekarelik sahada, sondaj çalışmalarına geçilmeden önce altın mineralizasyonunun ne kadar geniş ve sürekli olduğunun belirlenmesi hedefleniyor.