İngiltere’nin Cornwall bölgesindeki Newquay beldesinde, Towan Sahili’ne tepeden bakan kayalığın üzerinde dikkat çeken bir ev bulunuyor. Kayalığın üzerinde tek başına yer alan bu yapıya ulaşmak için ise karadan yaklaşık 30 metre uzunluğundaki özel bir asma köprüden geçmek gerekiyor.

Towan Adası olarak anılan kayalık, sahilin yaklaşık 24 metre üzerinde bulunuyor. Kayalığı ana karaya bağlayan asma köprü, özel mülkiyete ait olmasıyla Britanya’daki benzer yapılar arasında ayrı bir konuma sahip.

Tarihi kayıtlara göre köprü 1902 yılında, bazı kaynaklara göre ise 1900’de inşa edildi. Kayalık üzerindeki yapı ise 1910 yılında İrlanda-Kanada kökenli varlıklı bir kişi tarafından yaptırıldı. Ev, 1930’lu yıllarda üç odalı bir konut olarak yeniden düzenlendi.

YILLAR İÇİNDE EL DEĞİŞTİRDİ

Tarihi yapı, yıllar boyunca farklı sahiplerin mülkiyetine geçti. Konut 2001 yılında Lord ve Lady Long tarafından yaklaşık 500 bin sterline satın alındı. 2012’de ise yaklaşık 1 milyon sterlin karşılığında yeniden el değiştiren yapı, kiralık tatil evine dönüştürüldü.

Daha sonraki süreçte kapsamlı bir restorasyona alınan konut, 15 aydan uzun süren çalışmaların ardından yeniden kullanıma açıldı. Projesi Will Gamble Architects tarafından hazırlanan ve RKH Construction Ltd tarafından uygulanan yenileme çalışması, Architects’ Journal ödüllerinde finalist oldu.

EVE GİRİŞ ŞEKLİ DE SIRA DIŞI

En fazla altı kişinin konaklayabildiği üç yatak odalı evde kış bahçesi ve bar bölümü de bulunuyor. Yapıda klasik bir zil sistemi olmadığı için eve gelenlerin kendilerini farklı bir yöntemle haber vermesi gerekiyor.

Asma köprüyü geçerek kayalığa ulaşan ziyaretçiler, yapıdaki özel bayrak koridorundan bir bayrak seçerek göndere çekiyor. Böylece evdekilere bir misafirin geldiği bildiriliyor.

DENİZİN ORTASINDA GİZLİ BİR EV

Yoğun yeşilliklerle çevrili özel bahçe, yapıyı çevresinden büyük ölçüde izole ediyor. Evin bulunduğu noktadan deniz manzarası ufuk çizgisine kadar uzanıyor.

Mimar ve televizyon programcısı George Clarke da yapıyı ilk gördüğünde özellikle asma geçitten etkilendi. Clarke, sallanan köprüyü gördüğü sırada, "Aman Tanrım, bu inanılmaz. Bir eve girmenin ne müthiş bir yolu!" ifadelerini kullandı.