Akyazı ilçesinde ormanda düşerek kayalıklarda mahsur kalan İ.D.D., ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Altındere Gündoğan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ormanda dolaşan İ.D.D., dengesini kaybederek kayaların arasına düştü ve yaralandı.
Yanında bulunan arkadaşının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kayalık alanda mahsur kalan yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sedyeyle ormandaki tarım aracının bulunduğu noktaya taşıdı. “Patpat” olarak bilinen tarım aracıyla ambulansa ulaştırılan İ.D.D., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.