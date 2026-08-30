Olay, saat 13.00 sıralarında Kuğulu Tabiat Parkı’nda bulunan Ferzene Mağarası mevkisinde meydana geldi. Yürüyüş yapmak amacıyla bölgeye giden Melek Güngör, bir süre sonra dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ancak zorlu arazi koşulları nedeniyle ambulansın Güngör’ün bulunduğu noktaya ulaşamaması üzerine askeri helikopter desteği istendi.
Bölgeye ulaşan askeri helikopterin desteğiyle bulunduğu yerden kurtarılan Güngör, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı kadın, ambulansla Konya’daki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güngör’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.