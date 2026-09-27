İzler, Kuzey Dakota’nın güneybatısında, Marmarth kasabasının yaklaşık 4 kilometre kuzeybatısında bulundu. İki sol ve iki sağ ayak izinden oluşan yaklaşık 7 metrelik hat, yetişkin bir T. rex’e atfedilen ilk ardışık ayak izi dizisi olması nedeniyle önem taşıyor. Daha önce yetişkin T. rex’lerle ilişkilendirilen tekil ayak izleri bulunmuştu ancak hayvanın art arda attığı adımları gösteren böyle bir iz hattına rastlanmamıştı.

HER BİR İZ NEREDEYSE 1 METRE

Araştırmacıların ölçümlerine göre üç parmaklı ayak izlerinin uzunluğu yaklaşık 90 santimetre ile 1 metre, genişliği ise 60 ila 80 santimetre arasında değişiyor. En iyi korunan iz 96 santimetre uzunluğa ve 80 santimetre genişliğe sahip. İzlerin büyüklüğü, dar parmak yapısı ve bölgede daha önce çok sayıda T. rex fosilinin bulunmuş olması, bunları bırakan hayvanın yetişkin bir T. rex olduğu görüşünü güçlendiriyor.

Ayak izleri sıradan bir çamur tabakası üzerinde korunmadı. Dinozorun bastığı zemindeki çukurların çevresinde zamanla kalsiyum karbonatla sertleşmiş kumtaşı oluşumları meydana geldi. Bu bölümler çevredeki kayalardan daha dayanıklı hale geldiği için milyonlarca yıllık aşınmaya rağmen izlerin kalıpları günümüze ulaşabildi. Araştırmacılar alanı yüksek çözünürlüklü üç boyutlu taramalarla da kayıt altına aldı.

7 METRELİK İZ YÜRÜYÜŞ HIZINI DA GÖSTERDİ

Dört ayak izinin oluşturduğu hat yaklaşık 7 metre boyunca devam ediyor. Adımlar arasındaki mesafeyi inceleyen ekip, hayvanın kalça yüksekliğinin yaklaşık 4 metre olabileceğini ve izleri bırakırken saniyede yaklaşık 1,5 ila 2 metre hızla ilerlediğini hesapladı. Bu da T. rex’in o sırada koşmadığını, normal bir yürüyüş temposunda hareket ettiğini gösteriyor. Araştırmacılar, izlerin korunma durumundan dolayı hız değerlerinin yaklaşık olduğunu özellikle belirtiyor.

Keşfin yaşı da bölgedeki kaya katmanlarının konumu ve paleomanyetik veriler kullanılarak hesaplandı. Sonuçlar izlerin yaklaşık 66,5 milyon yıl önce, yani Kretase döneminin sonlarına doğru bırakıldığını gösterdi. Böylece dört adım, yalnızca dev bir yırtıcının ayak büyüklüğünü değil, milyonlarca yıl önce arazide nasıl hareket ettiğini gösteren nadir bir kayıt haline geldi.