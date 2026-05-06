Enflasyon, kur, faiz politikalarının ardından gelen pazar kayıpları, yurt dışında rekabette yaşanan erozyon, 13 sektörde ihracat kayıplarını tetikledi.

İhracat yılın ilk dört ayında yüzde 3 artışla 88 milyar 630 milyon dolara ulaştı. Ancak Orta Doğu’da yaşanan savaşın da etkisiyle 26 sektörün yarısının ihracatta eksi yazması dikkat çekti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre en büyük darbe mücevherde yaşandı. 2026 Ocak-Nisan’da geçen yılın aynı dönemine göre ihracatı en fazla azalan sektör mücevher oldu. Mücevherde yılın ilk dört ayında ihracat, 2025 Ocak Nisan’a göre yüzde 35.7 düştü ve 1.9 milyar dolarda kaldı. İhracattaki kayıpta 2023’te getirilen altın ithalatına kota uygulaması ile uluslararası piyasalardaki fiyat farkının etkili olduğu belirtildi.

YÜZDE 30.5’LİK KAYIP

Kaybedenler kulübünde ikinci sıraya ise yüzde 30.5’lik düşüş ile zeytin ve zeytinyağı sektörü yerleşti. Yılın ilk dört ayında sektörün ihracatı 126 milyon dolara geriledi. Üçüncü sıraya da yüzde 10.4’lük kayıpla kuru meyve ve mamulleri sektörü yerleşti. Sektörün yılın ilk dört ayındaki ihracatı 538 milyon dolarak olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk dört ayında ihracatı en fazla azalanlar arasında dördüncü sıraya ise deri ve deri mamulleri sektörü yerleşti. Sektörde ihracat kaybı yüzde 6.4 oldu. Bu kapsamda sektörün ihracatı 469 milyon dolarda kaldı. Deri sektöründeki ihracat kaybının üçüncü yılına girmesi de dikkat çekti. Beşinci sırada da hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yer aldı. Yılın ilk dört ayında sektörün ihracat kaybı yüzde 5’i aştı. Söz konusu dönemde sektörün ihracatı 3.9 milyar dolar oldu.

Çelikte ihracat 5.2 milyar dolara geriledi

Öncü ihracatçı sektörlerden çelikteki ihracat kaybı da dikkat çekti. TİM verilerine göre sektörde yılın ilk dört aylık döneminde ihracat yüzde 1.5 düşerek 5.2 milyar dolara geriledi. Hazır giyim ve konfeksiyonda ihracat yılın ilk dört ayında yüzde 1.5 gerileyerek 5.3 milyar dolar oldu. Tekstil ve hammaddelerinde ihracat kaybı yüzde 1.9 olarak kayıtlara geç- ti. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 1.8 ihracat kaybı yaşanırken, söz konusu oran iklimlendirme- de de yüzde 0.9 olarak açıklandı.