Çiftçi Peter Watling, tarlada kaybettiği çekicini bulması için metal dedektörü bulunan arkadaşı Eric Lawes’tan yardım istedi. Dedektörün sinyal verdiği noktada yapılan ilk kazıda çekiç yerine altın paralar ve gümüş kaşıklar bulundu.

ÇEKİÇ YERİNE HAZİNE BULDU

Eric Lawes, bulduğu eserleri çıkarmaya devam etmek yerine kazıyı durdurarak yetkililere ve yerel arkeologlara haber verdi. Böylece uzmanlar, hazineyi yaklaşık 1600 yıl önce bırakıldığı yerde inceleme fırsatı buldu. Arkeologların çalışmaları sonucunda binlerce altın, gümüş ve bronz sikke ile yüzlerce değerli eşya gün yüzüne çıkarıldı.

TOPRAĞIN ALTINDAN NELER ÇIKTI?

Kazılarda toplam 14 bin 865 altın, gümüş ve bronz sikkenin yanı sıra altın ve gümüşten yapılmış yaklaşık 200 obje bulundu. Eserler arasında ametist ve granat taşlarıyla süslenmiş altın bir vücut zinciri, 19 bilezik ve 4 gümüş biberlik de yer aldı.

Hazinenin bir bölümünün meşe bir sandık içerisinde saklandığı, sandığın içinde daha küçük ahşap kutular bulunduğu belirlendi. Bazı gümüş eşyaların ise keten kumaşa sarılarak buğday samanının üzerine yerleştirildiği tespit edildi.

1600 YILLIK HAZİNENİN SAHİBİ BİLİNMİYOR

Bulunan en geç tarihli sikkelerin MS 407 sonrasına, Britanya’daki Roma egemenliğinin gerilemeye başladığı döneme ait olduğu belirlendi. Hazinenin kim tarafından saklandığı ve sahibinin neden geri dönmediği ise tespit edilemedi. İlk keşiften 1 yıl sonra tarla yeniden sürüldüğünde aynı bölgede 4 altın ve 81 gümüş sikke daha bulundu. Yeni bulunan parçalar da hazinenin toplamına eklendi.

BULDUĞU HAZİNE İÇİN NE KADAR ÖDÜL ALDI?

Hazine, 1993 yılında dönemin İngiliz yasaları kapsamında resmen hazine olarak kabul edildi. Değeri 1,75 milyon sterlin olarak belirlenirken ödül, buluntuyu ortaya çıkaran Eric Lawes’a verildi. Lawes, ödülü kayıp çekicin sahibi Peter Watling ile paylaşma kararı aldı. Aramaların başlamasına neden olan kayıp çekiç de daha sonra bulundu ve hazineyle birlikte müzeye yerleştirildi.