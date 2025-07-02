Bangladeş asıllı kurye Maruf Hossain, New york'taki Parkchester metro durağında 2017 yılında oluşan platform çöküntüsü nedeniyle raylara düşerek sol ayağındaki beş parmağını kaybetmişti. Tren, istasyona girerken Hossain'e çarpmış; kalça çıkığı, pelvis kırığı, kafa travması ve omurga hasarıyla ağır yaralanmıştı.

Yaklaşık sekiz yıl süren hukuki mücadelenin sonunda jüri, Hossain lehine 22.75 milyon dolarlık (yaklaşık 897 milyon TL) rekor bir tazminata hükmetti.

100 BİN DOLARA UZLAŞMAK İSTEDİLER

Hossain ilk etapta 20 milyon dolarlık bir dava açmıştı. Ancak New York Ulaşım Otoritesi (MTA) yalnızca 100 bin dolarlık bir uzlaşma önerdi. Hossain bu teklifi reddetti ve hakkını sonuna kadar savundu.

New York Post'a konuşan Hossain, "Yıllarca bana dayatılan adaletsiz tekliflere karşı direndim. Jüri tüm gerçekleri gördü ve bana ikinci bir yaşam şansı verdi" dedi. Avukatı Nick Liakas ise MTA'nın sorumluluktan kaçmak için kurbanı itibarsızlaştırmaya çalıştığını belirtti.

SUÇU HOSSAİN'E ATTILAR!

MTA, Hossain'in canına kıyma girişiminde bulunduğunu savundu. Ancak olaydan sadece üç gün sonra hastane yatağında yapılan psikiyatrik muayenede Hossain açıkça "Asla canıma kıymaya çalışmadım" dedi.

Ramazan ayında oruçluğu olduğunu, işe igtmek üzere kalabalık istasyonda yürürken dengesini kaybettiğini söyledi. Psikiyatrist raporu da Hossain'in depresyonda olmadığını, canına kıyma eğilimi göstermediğini ve daha önce hiçbir psikolojik sorun yaşamadığını ortaya koydu.

Jüri, MTA'nın sunduğu şüpheli tanık ifadelerinin kurum tarafından manipüle edildiğine kanaat getirdi. "Şahit ifadelerinin metnini MTA'nın kendisinin yazdığını kanıtladık" diyen avukat Liakas, davanın bu yönünün karar üzerinde etkili olduğunu vurguladı.