Kastamonu'da 9 gün önce kaybolan 14 yaşındaki E.N.T. bulundu. Alınan bilgilere göre, Kastamonu Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan E.N.T., 13 Şubat'ta kaybolmuştu.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları Sonucunda Bulundu

Çocuğun kaybolması üzerine aile tarafından polise başvurulmuş ve İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, E.N.T.'yi bulmak için yoğun bir çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda çocuk bulundu ve Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

E.N.T.'nin kaybolmasının ardından başlatılan bu başarılı arama çalışması, aileye ve yetkililere rahat bir nefes aldırdı.