Kenya'nın West Pokot bölgesinde kaybolan keçisini aramaya koyulan çoban Manasse Lomachar’ın, hayatı bir anda değişti. Cheporor yakınlarındaki bir nehir yatağında şans eseri altın bulan çoban, bu keşfini nakde çevirdi. Ağustos ayının başında kulaktan kulağa yayılan haberin ardından vatandaşlar bölgeye akın ederek adeta servet avına çıktı. Arayıcıların zaman zaman 78 bin Kenya Şilini değerinde dev altın parçaları çıkardığı nehir yatağı kısa sürede 10 bin kişilik insan seline uğradı.

DUYAN BÖLGEYE AKIN ETTİ

Yaşanan ağır ekonomik şartlar insanları nehir yatağında altın aramaya sürükledi. Kolay ulaşılan yüzey altınının kısa sürede tükenmesiyle birlikte arayıcılar kazma ve küreklerle derin çukurlar açtı. Sınırı geçerek bölgeye akın eden madencilerden Ugandalı Mugisha Godfrey, "Ağaçların altında uyuyoruz ve sabah olduğunda çalışmaya devam ediyoruz. Bazen hem gece hem gündüz çalışıyoruz" dedi.

KAMYONLARLA NUMUNELER TAŞINDI

Bölgedeki insan selini fırsata çeviren girişimciler 200'den fazla yeni işletme açarak yerel ekonomiyi hayat verdi. Çıkarılan zengin toprağın potansiyelini ölçmek için kamyonlarla numuneler taşınırken, felaketin eşiğindeki bölgede ciddi insani krizler de yaşandı. Şebeke suyu ve altyapının bulunmadığı alanda salgın hastalıklara karşı kırmızı alarm verildi.