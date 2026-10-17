Güney Kore’nin güneydoğusundaki liman kenti Busan’da, yaklaşık 3 metre boyundaki dişi bir kırma köpekbalığı ülkenin en çok konuşulan canlısı oldu.

Bukhang Su Parkı’ndaki bir kanalda yaklaşık bir ay önce tespit edilen ve yerel makamların açık sulara yönlendirme çabalarına rağmen kanaldan ayrılmayan canlı, bölgeye yoğun bir ziyaretçi akını başlattı.

Yetkililer, aralarında devlet başkanının da yer aldığı bir milyondan fazla kişinin, bölgede bugüne kadar görülen ilk köpekbalığına tanıklık etmek için parka geldiğini bildirdi.

Ülkenin ikinci büyük şehri Busan'da ve ulusal sosyal medyada gündem olan hayvana, bulunduğu konuma atıfla "Bukangi" adı verildi.

Şehrin fahri elçisi ilan edilen Bukangi için yerel bir içki üreticisi özel seri bir şişe çıkarırken, Busan’ın profesyonel beyzbol takımı da martı maskotunun köpekbalığı kostümü giydiği özel bir anahtarlık yayımladı.

Ayrıca meraklıların canlının görüldüğü anları kaydedebileceği bir internet sitesi de kuruldu.

'GELDİN Mİ KÖPEK BALIĞI? SENİ BEKLİYORUZ!'

Parkın günlük yürüyüş rotasında olduğunu aktaran 64 yaşındaki Busan sakini Kim Soo-min, köpekbalığıyla bağ kurduğunu dile getirerek, “O artık bir evcil hayvan gibi.

Geceleri durumunu merak edip endişeleniyorum ve güvenli bir şekilde evine ulaşıp ulaşmadığını düşünüyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde yüzlerce kişinin toplandığı bir öğleden sonra, hayvanı görebilmek için saatlerce bekleyenler oldu.

Kalabalıktan bir kişi, “Geldin mi köpekbalığı? Haydi dışarı çık, seni bekliyoruz!” diye seslendi.

Saat 15.00 sularında kanal duvarının yanında yüzeye çıkarak sırt yüzgecini ve gri gövdesini yaklaşık beş saniye boyunca gösteren Bukangi, alanda büyük heyecan yarattı.

Annesiyle bölgede bulunan 32 yaşındaki Park So-mi, “Hayatımda başka ne zaman vahşi bir köpekbalığı görebilirim ki?” ifadesini kullandı.

Bukangi ilk olarak 18 Eylül’de, Busan’daki resmi yaz plaj sezonunun sona ermesinin ardından fark edildi.

Köpekbalığının bulunduğu su kanalı yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 60 metre genişliğinde ve at nalı biçiminde kıvrılarak Güney Kore deniz ticaretinin merkezlerinden asırlık Busan Kuzey Limanı’na açılıyor.

Yetkililer ilk kurtarma girişimini 29 Eylül’de gerçekleştirdi. Busan Sahil Güvenliği ve itfaiye ekipleri; tekneler, su pompaları, ses ve titreşimler yoluyla canlıyı kanaldan çıkarmaya çalıştı.

Birkaç gün sonra ise hayvanı denize doğru itmek amacıyla kanal boyunca geniş bir ağ çekildi.

Ağın kanal zeminine takılması ve yükselen gelgitte köpekbalığının ağın üzerinden geri yüzmesi üzerine kurtarma çalışmaları geçici olarak durduruldu. Yetkililer şu aşamada hayvanın kendi kendine kanaldan ayrılmasını bekliyor.

BUKANGI İÇİN ZAMAN DOLUYOR

Uluslararası ölçekte nesli tehlike altındaki türler arasında yer alan kırma köpekbalıkları, ılıman ve tropik sıcaklıklarda yaşayan göçmen canlılar.

50 yıla kadar yaşayabilen ve besin almadan bir ay kalabilen bu tür, yön bulmada görme, işitme ve koku duyularının yanı sıra titreşimler ve elektrik frekanslarını kullanıyor.

Busan yakınlarındaki sularda bulunmalarına karşın türü henüz son yıllarda takip etmeye başlayan yetkililerin elinde yerel göç modellerine dair kısıtlı veri bulunuyor.

Bukangi’nin durumunu takip eden heyetteki Ulusal Balıkçılık Bilimi Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Kim Hyun Woo, hayvanın kanal duvarına çarpması sonucu oluşan birkaç sıyrık dışında genel olarak sağlıklı olduğunu ancak beslenmediğini bildirdi.

Suyun kasım ayı sonuna doğru canlının hayatta kalamayacağı seviyede soğuyacağını belirten Kim Hyun Woo, “O zamana kadar çıkmazsa ne olacağını bilmiyorum” uyarısını yaptı.

Araştırmacı, 20 yaşın üzerinde olduğu tahmin edilen Bukangi'nin, çevredeki yolcu ve kargo gemilerinden gelen ses ve ışıkların yanı sıra insan hareketliliği nedeniyle yönünü kaybetmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Hayvanın durumunu değerlendiren bölge sakini Kim Soo-min ise “Zavallı şey için üzülüyorum. Korkmuş olmalı. Ancak Bukangi sayesinde o kadar çok insan toplandı ki uzun zamandır ilk kez Busan’ın ruhunu hissettim” diye konuştu.